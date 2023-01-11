Главные новости политики 11 января

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим войсками в Украине. Его заместителем стал Сергей Суровикин, который занимал должность командующего «спецоперацией»‎ с 8 октября 2022 года. В министерстве объяснили перестановки «повышением качества руководства»‎ СВО, улучшением обеспечения, «расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач»‎. При этом наемники ЧВК «Вагнер» в декабре‎ записывали видеообращение, в котором обвиняли Герасимова в том, что им нечем воевать. Новое назначение Евгений Пригожин не комментировал. При этом только вчера стало известно о снятии с должности командующего группировкой «Центр»‎ Александра Лапина — против него Пригожин выступал вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Суровикин за время командования вывел российские войска из Херсона, обстреливал инфраструктуру Украины.

В Telegram-канале «Рыбарь»‎ понадеялись, что «от перемены мест слагаемых сумма вопреки математическим законам поменяется»‎. О Суровикине блогеры добавили, что помимо сдачи Херсона он ответствен за удары по энергосистеме, «которые не привели к её полному коллапсу»‎, проблемы мобилизованных, трагедию под Макеевкой. По их мнению, теперь его неудачи запишут на Герасимова, как и «успех»‎ в районе Соледара.

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин продолжает настаивать, что Соледар полность контролируется российскими силами.

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт»‎, — цитирует его пресс-служба.

В своем первом заявлении он отметил, что город взят исключительно силами ЧВК «Вагнер»‎. В Минобороны при этом говорят о том, что город блокирован частично и продолжаются городские бои с участием ВДВ. Отрицают переход населенного пункта под российский контроль также в Украине и Институте изучения войны.

The Bell* пишет, что российская нефть продолжает дешеветь. В начале недели Bloomberg сообщал, что нефть марки Urals продавалась по 38 долларов. Баррель Brent стоил в тот же день вдвое дороже. Дисконт на эти марки в декабре доходил до беспрецедентных 35%. При этом, как писал ТАСС, в российском бюджете заложена стоимость нефти на уровне 70 долларов за баррель. По словам министра финансов Антона Силуанова, это позволило бы получить 8 трлн рублей нефтегазовых доходов.

На фоне снижения цен и колебания курсов валют, подсчитал Reuters, российский бюджет недосчитался в декабре 2022 года налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Снижение, по сравнению с ноябрем 2022 года, составило около 15,9%.

В Центре исследований энергетики и чистого воздуха (Хельсинки) подсчитали, что введенный потолок цен на нефть обходится России примерно в 160 млн евро в день. Сейчас Москва зарабатывает на продаже нефти около 640 млн евро в день, при этом весной сумма доходила до 1 млрд евро в день.

Украину посетили президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Они встретились с президентом Украины во Львове. Дуда пообещал передать Киеву 14 танков Leopard 2 немецкого производства. Литва готова предоставить системы ПВО и зенитные установки.

После этих новостей готовность передать танки высказала Великобритания. Как пишет ВВС, вопрос об объеме поставки обсудят в ближайшее время.

Вчера в Харькове побывала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она подтвердила поддержку Киева, а ее украинский коллега Дмитрий Кулеба попросил танки. О них ничего конкретного Бербок не сказала. Через несколько часов после ее визита Харьков и Харьковскую область обстреляли российские войска.

ООН: в Украине погибло 6952 мирных жителя, еще 11 144 человека ранены. Среди погибших 431 ребенок. Ранения получили 810 детей.

Владимир Путин провел первое совещание с правительством. Он пообещал что Россия решит все связанные со «спецоперацией»‎ проблемы, а в 2022 году страна получила дополнительные 200 млрд рублей нефтегазовых доходов. Он также отметил необходимость поддержки жителей «новых территорий», которые к 2030 году должны выйти на новый уровень. Все ресурсы у страны есть.

Как уточнило РИА «Новости», Путин также призвал помогать семьям погибших в Украине рабочих, которые «помогали и министерству обороны, выстраивали и сооружали оборонительные сооружения»‎. Вчера «Радио.Свобода»‎* рассказало , что в Лантратовке погибли больше 80 вахтовиков из Новосибирска, которые отправились в ЛНР рыть окопы.

Позитивно настроен сегодня был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в «спецоперации»‎ появилась положительная динамика.

«Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО», — цитируют Пескова «Ведомости»‎.





*The Bell и «Радио.Свобода»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.