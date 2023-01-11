Адвокат почти неделю не может попасть к арестованной в Беларуси Екатерине Яньшиной

«Мемориал»‎* сообщил, что к арестованной в Беларуси правозащитнице и журналистке Екатерине Яньшиной не пускают адвоката. Связи с ней нет шесть дней, и никто не знает, в каких условиях и в каком состоянии находится девушка.

Яньшину задержали на заседании суда по делу лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Алеся Беляцкого и его коллег из «Вясны»‎. Силовики обвинили ее в мелком хулиганстве и отправили в ИВС на Окрестина, который стал известен пытками и массовыми избиениями протестующих в 2020 году.

Адвокату отказывали в посещении задержанной несколько раз по надуманным причинам. Последний раз — сегодня утром.

«Сначала сотрудники знаменитого ИВС на Окрестина вовсе отрицали, что правозащитница находится там. Затем оправдывали отказ тем, что все следственные кабинеты заняты. Несколько раз они назначали новое время для посещения, но каждый раз в итоге переносили»‎, — рассказали правозащитники.

Вещи или продукты передать ей также нет возможности — из-за коронавирусных ограничений и «распоряжения начальства»‎.

*«Мемориал»‎ российские власти считают «иноагентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.