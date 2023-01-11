«Можем объяснить»‎: у Светланы Кривоногих нашли третью элитную квартиру

Журналисты Teleram-канала «Можем объяснить»‎ нашли еще одну элитную квартиру у Светланы Кривоногих, которую называют любовницей Владимира Путина. Жилплощадь в 130 квадратных метров она получила вскоре после рождения дочери Луизы Розовой. Ее считают дочкой Путина.

Квартира расположена в доме на Большой Московской улице, 14/1 в историческом центре Санкт-Петербурга. Само здание — доходный дом В. И. Платиницына, построенный в 1857 году и реконструированный в 2001.

В кадастровой выписке указана дата покупки — 2004 год. Покупка состоялась в августе через несколько месяцев после рождения дочери Елизаветы, известной под именем Луиза Розова. Помимо этой у Кривоногих есть еще две квартиры в Санкт-Петербурге. Одна из них сдавалась за 700 тыс. рублей в месяц в 2022 году.

Знакомство Путина и Кривоногих состоялось еще в 90-х. Вскоре после этого она стала владелицей банка «Россия»‎ и переехала из коммунальной квартиры.

Кривоногих владеет кабаре-клубом — в него Путин водил на ужин участников предновогоднего неформального саммита стран СНГ. Также Кривоногих владеет горнолыжным курортом «Игора» всего в 40 километрах от дачного кооператива «Озеро». «Проект»‎* оценивал ее активы в 7,7 млрд рублей.

*«Проект»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.