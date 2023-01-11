«Вы люди вообще?» Юлия Навальная обратилась к врачам колонии

В своем Instagram* Юлия Навальная обратилась к врачам колонии, где находится Алексей Навальный*. Она рассказала, что политику отказали в госпитализации и не передали лекарства. Высокая температура держится у него минимум неделю.

Первое письмо в 2023 году Юлия Навальная получила от мужа 2 января. В нем он писал, что заболел. То есть уже больше недели его не лечат и ухудшают условия в ШИЗО — клетке 2 на 3 метра.

«В понедельник к нему пришел адвокат, адвокату разрешили передать лекарства, он радостно сбегал в аптеку, а когда вернулся, у него ничего не приняли. Обычная практика вечного обмана‎, — продолжила Юлия. — Я обращаюсь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаете лекарства?»‎

Она добавила, что даже не важно, считают они Алексея Навального преступником или нет. Но наказание для преступников — это изоляция, а не пытки.

«Алексей, конечно, поправится рано или поздно, а вы всю жизнь будете жить с тем, что ваша работа заключалась в том, чтобы пытать людей»‎, — закончила Навальная и попросила на несколько дней оставить мужа в покое и принять для него лекарства.

Сегодня у Навального* должны были пройти сразу три заседания суда, но он попросил отложить их из-за плохого самочувствия. Судья согласился.





*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России «экстремистской» компанией‎.

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

