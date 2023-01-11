Правозащитник из Амурской области просит посольство Латвии обменять его на задержанного главреда «Спутник»‎

Правозащитник Владислав Никитенко из Благовещенска, Амурской области, обратился к посольству Латвии с просьбой обменять его или петербургскую художницу Сашу Скочиленко на задержанного в Латвии главного редактора российского «Спутника»‎ Марата Касема. Об этом SOTA рассказал знакомый правозащитника, который переписывается с Никитенко.

Знакомый также рассказал о том, что правозащитник обратился в посольство Китая с просьбой поднять в ООН вопрос о полном выводе войск из Крыма и других территорий Украины, ввести туда миротворцев на пять лет. После миротворческой операции он предложил провести референдум, на котором жители решили бы, с кем они хотят быть: с Россией или Украиной.

Никитенко подозревают в «дискредитации армии»‎, он находится в СИЗО. После начала боев в Украине он подал жалобы во все инстанции на Владимира Путина и членов Совбеза России с требованием возбудить против них уголовные дела за акты международного терроризма, развязывание агрессивной войны. Ни одна жалоба не была зарегистрирована, все отказы правозащитник пытался обжаловать.

Следствие закончено, первое заседание состоится уже завтра в закрытом режиме. Сам обвиняемый ходатайствовал об открытом процессе.

До этого его штрафовали за «дискредитацию армии»‎, арестовывали за «демонстрацию нацистской символики»,‎ за посты, сделанные несколько лет назад. После второго ареста его задержали по уголовному делу. В СИЗО он несколько раз объявлял голодовку.

Марата Касема задержали на прошлой неделе. Российский МИД назвал это актом цензуры и репрессиями, атакой на плюрализм.