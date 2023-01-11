В Чечне не будут лишать наград Валерия Меладзе за антивоенное высказывание

В России продолжаются гонения на артистов, которые не поддерживают «спецоперацию»‎. В Кузбассе из-за высказывания в поддержку Украины лишили региональных наград Максима Галкина*. Но в Чечне Минкульт пока не планирует лишать звания народного артиста Валерия Меладзе: потому что «против войны выступаем мы все».

Валерий Меладзе на концерте в Дубае ответил на выкрик «Слава Украине»‎ — «Героям слава»‎. За это его предложили признать «иноагентом»‎ и лишить российского гражданства.

В Чечне, которая присвоила артисту звание народного, пока не стоит вопрос о гонениях. Потому что «против войны выступаем мы все»‎, сказали в минкульте республики.

«Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны, и пока такие моменты не задеты им. Чеченская Республика активное участие принимает в наведении конституционного порядка на территории Украины. Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии. Вопрос о лишении его звания народный артист пока не стоит», — рассказали в региональном министерстве изданию «Подъем»‎.

Максима Галкина* все же лишили региональных наград: такое решение принял губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. У артиста был орден Почета Кузбасса и медаль «За веру и добро». В постановлении главы региона указано, что Галкин* совершил «порочащий проступок»‎.

*Максима Галкина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.