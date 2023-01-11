Осужденный в США россиянин Виктор Бут отрицает, что когда-либо занимался оружейным бизнесом. В интервью «КП»‎ он рассказал, что поставлял авиационную технику.

Виктора Бута осудили в США на 25 лет в 2012 году. Его назвали крупнейшим нелегальным торговцем оружия в мире. Но все обвинения, уверен он — выдумка Вашингтона.

«Я никогда не занимался оружейным бизнесом, это все результат пропаганды... Я работал с Ливией. Мы поставляли, обслуживали и работали именно с авиационной техникой. В Африке мы работали во многих странах. Я работал очень долгое время в Анголе. Но то, что американцы пытались сделать из меня оружейного барона, это полностью выдумка, которая ни капли не соответствует реальности»‎, — передает его слова из эфира ТАСС.

Бута обменяли 8 декабря на баскетболистку Бритни Грайнер, которая в 2022 году получила срок в России за контрабанду запрещенных веществ. Поводом стал вейп с гашишным маслом, который обнаружили на досмотре в аэропорту.

Бут после возвращения рассказывал об условиях в американской тюрьме, жаловался на питание. О потенциальном политическом значении его обмена в первый день он ничего не говорил. Однако уже через несколько дней он вступил в ЛДПР, потом отправился на Донбасс открывать региональное отделение партии.