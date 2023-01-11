Заседания суда отложили из-за плохого самочувствия Алексея Навального*

Команда Алексея Навального* сообщила, что политик попросил перенести сегодняшнее заседание суда: он плохо себя чувствует. Должно было пройти три слушания: об оспаривании 8-ого помещения в ШИЗО, оспаривании действий колонии и полного контроля за перепиской с адвокатами.

Навальный* рассказал, что дважды обращался за медицинской помощью, у него зафиксирована высокая температура и повышенное давление. Участвовать в заседании он не может по состоянию здоровья.

«Обращаю внимание, представители ответчика [колонии]. Вы скажете, что вас это не касается, но почему каждый раз получить элементарные лекарства — целая эпопея? Чтобы купить лекарства в аптеке города Коврова, я веду ожесточенную борьбу.

Я потратил 4 дня, чтобы мне дали дополнительный кипяток. Меня не госпитализируют, хотя я прошу. «Мы не можем поместить вас в медсанчасть, потому что там гриппозные больные, вы только заразитесь». При этом моего сокамерника на сутки от меня забирают в медсанчасть, а потом возвращают.

Они взяли буйного психически нездорового человека и поместили в камеру напротив. Я уже месяц говорю, что вы не имеете права держать там человека, который буквально воет по ночам.

Чего вы смеётесь [судье]? Человек воет ночью, орёт, может ночью и лаять. Можно хихикать и переглядываться [со ФСИНовцами], но когда он месяц орёт, я даже поспать не могу с температурой. Это специально же сделано. Зачем во всём ШИЗО они нашли место рядом со мной?»‎ — сказал политик.

Сторонники сообщили, что у него больной голос и кашель. В 10-й раз Навального* поместили в ШИЗО на 15 суток — это максимальный срок в изоляторе. Поводом стало умывание раньше положенного времени. Лекарства адвокаты передать не смогли, даже те, которые сначала разрешила администрация колонии.

Врачи запустили открытое письмо с требованием допустить к оппозиционеру гражданских врачей и больше не отправлять его в ШИЗО. Под обращением подписался 481 врач.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.