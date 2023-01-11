Недовольного подготовкой мобилизованного отправили на 5,5 лет в колонию строгого режима

Одинцовский гарнизонный военный суд признал мобилизованного Александра Лешкова виновным в нанесении побоев офицеру и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима. Происшествие в парке «Патриот»‎ произошло в середине ноября: Лешков жаловался командиру на «имитацию»‎ боевой подготовки, недостаток обмундирования.

Как пишет ТАСС, приговор еще не вступил в законную силу. В обвинении осталась одна статья — о нанесении побоев начальнику во время выполнения воинских обязанностей в период мобилизации (ч.3 ст.334 УК РФ).

В постановлении суда указано, что при проведении строевого смотра в парке «Патриот»‎ Лешков в том числе с использованием мата высказал начальнику недовольство организацией службы. По версии следствия, мобилизованный намеренно выпустил командиру в лицо дым от сигареты. Офицер Лешкова отстранил, но рядовой ударил его в грудь кулаком.

Сослуживцы были не согласны с полицией и говорили, что он высказал мнение большинства. Лешков говорил о проблемах с обмундированием, о том, что вся подготовка мобилизованных — это «профанация»‎, во время учебы из двух недель резервисты стреляли всего пять раз. Все тренировки он назвал «имитацией стрельб, имитацией учений и имитацией строя».