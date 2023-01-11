В Украине погиб отец пятерых детей из Новосибирской области

В Украине погиб многодетный отец из Новосибирской области 37-летний Шамиль Каримов. Как пишет «Тайга.Инфо»*, на фронт он ушел добровольцем, а контракт заключил только 1 декабря 2022 года. У него осталось пятеро детей.
О гибели Каримова сообщил депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Погибший жил в деревне Юный Пионер Барабинского района.
«Дома его ждали супруга и пятеро детей, самой младшей из которых всего четыре года», — отметил Терещенко.
По подсчетам «Тайги.Инфо»* в Украине погибли 98 или 99 жителей области. «Медиазона»* и ВВС на 30 декабря подтвердили гибель 10 711 человек. По их оценкам, в Украине погибли 156 уроженцев Новосибирской области.
*«Тайгу.Инфо» и «Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».