В Украине погиб отец пятерых детей из Новосибирской области

В Украине погиб многодетный отец из Новосибирской области 37-летний Шамиль Каримов. Как пишет «Тайга.Инфо»‎*, на фронт он ушел добровольцем, а контракт заключил только 1 декабря 2022 года. У него осталось пятеро детей.

О гибели Каримова сообщил депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Погибший жил в деревне Юный Пионер Барабинского района.

«Дома его ждали супруга и пятеро детей, самой младшей из которых всего четыре года», — отметил Терещенко.

По подсчетам «Тайги.Инфо»‎* в Украине погибли 98 или 99 жителей области. «Медиазона»‎* и ВВС на 30 декабря подтвердили гибель 10 711 человек. По их оценкам, в Украине погибли 156 уроженцев Новосибирской области.

*«Тайгу.Инфо»‎ и «Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.