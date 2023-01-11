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#Новости

Бориса Зимина* заочно арестовали по делу о мошенничестве

11.01.2023

Сам предприниматель назвал свое дело политическим

Ходатайство следствия о заочном аресте Бориса Зимина* удовлетворил Тверской суд Москвы. Следствие подозревает предпринимателя и филантропа в мошенничестве в особо крупном размере (п.4 ст.159 УК РФ), пишут «Ведомости»‎. 

Срок ареста составляет два месяца. Его применяют в случае экстрадиции или с момента задержания: Зимин* находится не в России. На суде представитель прокуратуры  Гаянэ Григорян заявила, что розыск Зимина* продолжат по линии Интерпола. Необходимость ареста следствие обосновало тем, что Зимин скрывается, может препятствовать расследованию и продолжать преступную деятельность. 

Защита предпринимателя настаивала, что Зимин* уехал из России еще до возбуждения уголовного дела, и следователям известно его место жительства в Израиле. О возбуждении уголовного дела его не уведомили. 

Зимина* обвинили в незаконной продаже акций каршеринга BelkaCar. Сам предприниматель считает свое дело политическим. 


*Бориса Зимина Минюст России считает «иностранным агентом». 

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