Бориса Зимина* заочно арестовали по делу о мошенничестве

Ходатайство следствия о заочном аресте Бориса Зимина* удовлетворил Тверской суд Москвы. Следствие подозревает предпринимателя и филантропа в мошенничестве в особо крупном размере (п.4 ст.159 УК РФ), пишут «Ведомости»‎.

Срок ареста составляет два месяца. Его применяют в случае экстрадиции или с момента задержания: Зимин* находится не в России. На суде представитель прокуратуры Гаянэ Григорян заявила, что розыск Зимина* продолжат по линии Интерпола. Необходимость ареста следствие обосновало тем, что Зимин скрывается, может препятствовать расследованию и продолжать преступную деятельность.

Защита предпринимателя настаивала, что Зимин* уехал из России еще до возбуждения уголовного дела, и следователям известно его место жительства в Израиле. О возбуждении уголовного дела его не уведомили.

Зимина* обвинили в незаконной продаже акций каршеринга BelkaCar. Сам предприниматель считает свое дело политическим.

*Бориса Зимина Минюст России считает «иностранным агентом».