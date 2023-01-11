Минобороны не подтвердило захват Соледара

Минобороны России в свежей сводке отчиталось о том, что российские войска продолжают бои вокруг Соледара. Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин сообщил сегодня утром, что наемники заняли Соледар. Он подчеркнул, что в боях за город участвовали только вегнеровцы. Минобороны настаивает, что в боях участвовали ВДВ.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе»‎, — сообщили в Минобороны.

Сообщение Пригожина опровергла украинская сторона. Также сомневаются в правдивости его информации в ISW.