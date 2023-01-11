«Сирена»‎: сотрудников Музея блокады Ленинграда продержат неделю на карантине перед визитом Путина

Источник в Музее блокады Ленинграда сообщил «Сирене»‎, что работников учреждения вывезли на недельный карантин в гостиницу при мэрии. Так готовятся к визиту Владимира Путина. Уборщицу и двух сотрудников заставили сдать ПЦР-тесты на коронавирус, в гостинице они должны пробыть до 18 января — дня визита Путина в музей.

Распоряжение об изоляции работников выпустила администрации музе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января пройдут памятные мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда в 1943 году. В музее запланирована патриотическая акция «с элементами реконструкции»‎ и выступление Путина.

Отправлять людей на карантин перед встречами с Путиным начали еще во время пандемии. По подсчетам ВВС, на это потратили около 1,5 млрд рублей за два года. Субсидии, полученные обсерваториями, составили 1,7 млрд рублей.