Росздравнадзор признал проблемы с поставками лекарств в аптеки

Росздравнадзор предупредил о задержках поставок лекарств в аптеки. По заявлению ведомства, проблема в логистике и повышенном спросе.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — сказано в сообщении ведомства.

После начала «спецоперации»‎ с российского рынка ушли в том числе несколько фармакологических компаний. Производители говорили, то жизненно важных препаратов уход с рынка не коснется.

Однако проблемы возникли в российских регионах с самыми разными лекарствами. В начале прошлого года пропали гормональные препараты для заместительной терапии при заболеваниях щитовидной железы, иммуноглобулин. В Забайкальском крае и Красноярском сообщили о перебоях с гормональными препаратами, необходимыми для ЭКО: за ними жители ездили в Беларусь. На фоне этих новостей россияне начали скупать импортный инсулин — с ним перебои бывали и до «спецоперации»‎. В Челябинской области и нескольких других регионах родители не смогли найти детское жаропонижающее средство «Нурофен»‎ в сиропе. Перебои с импортными лекарствами наблюдали и пациенты с почечной недостаточностью. Проблемы с поставками, правда, вероятнее всего из-за сокращения средств на закупки препаратов, отмечали и больные ВИЧ в 12 регионах.