DW*: в Беларуси при участии Путина создают аналог ЧВК «Вагнер»‎

Представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик сообщил DW*, что в Беларуси могут создать аналог ЧВК «Вагнер»‎. По его словам, охранное предприятие «ГардСервис»‎ финансово поддержал президент России Владимир Путин, а тренировать бойцов приезжали наемники ЧВК «Вагнер»‎.

«ГардСерис»‎, продолжает Сахащик, готовят к участию в боевых действиях. Численность предприятия он оценил в тысячу и более человек. Обучение проходит на нескольких полигонах, в том числе на тренировочной базе спецназа.

По его мнению, бойцов могут использовать в диверсионно-разведывательных и штурмовых операциях, как вагнеровцев. В «ГардСервис»‎ вложился Владимир Путин.

Наемники российской ЧВК «Вагнер»‎ прилетали в Минск летом 2022 года. По данным СМИ, они обучали сотрудников «ГардСервис»‎. Тогда было около 500 бойцов, им обещали командировки и зарплату около 3700 евро в месяц.

«ГардСервис»‎ создали в 2020 году, тогда же появился указ президента Беларуси Александра Лукашенко, разрешивший сотрудникам применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу. По данным МВД, в их распоряжении есть в том числе автоматы и снайперские винтовки. В ряды ЧОПа набирали бывших военнослужащих, а возглавил его бывший спецназовец Евгений Чанов.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.