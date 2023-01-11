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#Новости

После визита главы МИД Германии российские войска обстреляли Харьков

11.01.2023

Всего в области за прошедшую ночь под огнем оказались более 20 населенных пунктов

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что вчера около 23:00 по местному времени российские войска обстреляли Харьков — это произошло через несколько часов после визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Ночью атака продолжилась, воздушная тревога объявлена и сейчас.

Анналена Бербок посетила Харьков вчера, визит не анонсировался. По словам Синегубова, она побывала в Салтовке, увидела разрушенные школы и больницы. Министр пообещала, что поддержка Киева в Германии продолжится столько, сколько необходимо. Страна получит оружие, гуманитарную помощь, генераторы. 

После ночного удара произошел пожар на складе пиротехники. Обошлось без пострадавших. Помимо Харькова обстреляны 20 населенных пунктов в Купанском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах. 

Фото: DPA.

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