Курский депутат извинился за новогодний отдых в Мексике

Курский депутат Максим Васильев извинился за новогоднее видео из Мексики. Он сказал, что его поступок выглядит бахвальством и пиром, пока страна находится в сложной ситуации, передает 46ТВ. За поздравление из-за границы секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пригрозил ему «кувалдой Вагнера»‎.

Васильев сказал, что принимает критику в свой адрес, а его поступок в том виде, в котором был предоставлен, «выглядит как неуместное бахвальство, пир во время того, когда страна находится в сложной ситуации»‎.

Однако он продолжил настаивать, что это видео было шуточным для личного архива. Васильев готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы узнать, как запись попала в сеть. Ранее в разговоре с «Версткой»‎ он говорил, что видео выложил коллега-депутат «выходец из западной Украины»‎. Ему он обещал не мстить.

«Люди действительно совершают ошибки и отвечают за них. Но обещать смерть от «кувалды Вагнера»‎ за глупую шутку — это, на мой взгляд, многовато. Прошу еще раз прощения перед всеми, кого этот ролик обидел»‎, — добавил Васильев.