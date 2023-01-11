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Пригожин: наемники ЧВК «Вагнер»‎ взяли под контроль Соледар

11.01.2023

В Институте изучения войны называют эти заявления ложными

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Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал «Суспильне»‎, что заявление Пригожина не соответствует действительности. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ опубликовали несколько фото из соляных шахт Соледара. Опубликованное Пригожиным видео снято не в этих шахтах, считают в ВСУ. 

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Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его заявление о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. 

«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», — добавили в пресс-службе. 

Институт изучения войны (ISWназвал сообщения о взятии Соледара ложными. По информации аналитиков, несколько российских источников говорили о том, что ЧВК «Вагнер»‎ продвинулись к западу от Соледара и под угрозой окружения оказались Бахмут. Но в городе продолжались городские бои. 

В ISW отмечают, что даже взятие Соледара, если доверять российским источникам, не означает окружение Бахмута. Контроль над Соледаром не позволит установить контроль над украинскими коммуникациями в Бахмуте. 


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