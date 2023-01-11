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#Новости

Уполномоченные по правам человека в России и в Украине встретились в Турции

11.01.2023

По словам Москальковой, они обсудили гуманитарную помощь гражданам двух стран

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Москалькова уточнила ТАСС, что во время встречи с Лубинцом они обменялись списками пропавших военнослужащих. В отношении некоторых подтвердилась информация, что они в плену. 

«Мы обменялись списками без вести пропавших военнослужащих. Сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы, находятся в плену. Господин Лубинец со своей стороны тоже провел работу по установлению местоположения российских военнослужащих. Более 22 человек были найдены, некоторые из них были возвращены домой»‎, — сказала омбудсмен.

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В Турции состоялась встреча уполномоченных по правам человека в России и Украине Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца. Переговоры состоялись на профильной конференции в Стамбуле. 

Как сообщила Москалькова в своем Telegram, они обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Лубинец ранее заявлял, что с российской коллегой намечено много тем для разговора, но не обо всех он может говорить публично. Однако он добавлял, что стороны намерены обсудить возможный обмен осужденными гражданскими. Об этом же говорила в декабре Москалькова. 



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