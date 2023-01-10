321-й день боев: главное

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Глава МИД Германии Анна-Лена Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Харьков. Как сообщило агентство DPA, она пообещала конкретные предложения по поставкам оружия в Украину и помощь во вступлении страны в ЕС. Она также подтвердила поддержку Киева Берлином. Министр подчеркнула, что поставка топлива, генераторов и других необходимых вещей продолжится. Бербок сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как пишет ВВС, он попросил поставить от Германии танки Leopard.
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В Николаевской области, в Очаково от российских ударов 9 и 10 января пострадали 15 человек. Среди них двухлетний ребенок, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Повреждены 200 объектов: это жилые дома, объекты инфраструктуры, административные здания, социальные объекты.
В Херсонской области за последние сутки было 46 обстрелов из артиллерии, танков и минометов. На Херсон пришлось 14 ударов. По словам главы Херсонской военной администрации Ярослава Янушевича, погибли два человека, еще двое ранены. Попадания были в объекты критической инфраструктуры и в многоквартирные дома.
Ни о Херсоне, ни об Очаково в сводке Минобороны РФ упоминаний нет.
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«Радио.Свобода»* обнаружила, что массовая смерть в Макеевке могла быть не единственным случаем. В селе Лантратовка Луганской области от удара ВСУ могли погибнуть больше 80 человек. Большая часть из них — вахтовики из Новосибирска, которые приехали на заработки и должны были рыть окопы и устанавливать долговременные оборонительные точки.
Власти «ЛНР» сообщили об обстреле Лантратовки 16 декабря. Под огонь попала школа. Чиновники утверждали, что ее атаковали три ракеты HIMARS, погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения.
В пророссийских пабликах сообщили, что погибшие — рабочие из Новосибирска, которые якобы приехали восстанавливать ЛНР и Харьковскую область.
О том, что это могли быть строители, журналистам рассказал один из тех, кто приезжал в ЛНР на заработки. По его словам, из Новосибирска прибыло два автобуса с кровельщиками и плотниками. Через границу из Валуек их возили каждый день в Лантратовку. Неофициально погибли 84 человека, добавил мужчина.
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ASTRA рассказала, что 8 российских мобилизованных, которых удерживали в «тюрьмах для отказников», вывезли в Россию. Сейчас они добираются до Приморского края. Их удерживали в подвале в Завитне Бажання Донецкой области. В нем некоторые из них провели больше двух месяцев. В подвале осталось 16 человек. Всего журналисты подтвердили информацию о 14 «тюрьмах для отказников» в Луганской и Донецкой областях.
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В Совете Федерации не исключили отправку срочников на фронт. По словам члена Совфеда по международным делам Сергея Цекова, солдаты старше 21 года могут добровольно отправиться в Украину, если у них есть полгода подготовки.
«Срочники разного возраста бывают: 18 лет, 27 лет. Чем старше срочник, тем он более опытный, вдумчивый, расчетливый. В принципе после определенной подготовки полугодичной можно это делать. Только в отношении тех, кому больше 21 года», — считает Цеков.
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РБК рассказала о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба сухопутных войск. Ранее он руководил группировкой войск «Центр», но его критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть назначение Лапина.
«Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», — цитирует Пескова «Интерфакс».
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Военком Самарской области Алексей Вдовин сказал, что списки погибших в Макеевке публиковать не будут. Только по официальным данным после атаки погибли 89 российских военных, большинство из которых — из Самарской области. По мнению Вдовина, данные из списка смогут использовать иностранные разведки.
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Разведка Британии сообщила, что российская армия и ЧВК «Вагнер» контролируют большую часть Соледара. Они добились значительных успехов на этом направлении за последние 4 дня. Соледар находится всего в 10 км от Бахмута. Наступление на этом направлении, вероятнее всего, остается важной тактической задачей. Заняв Соледар, российские войска смогут обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути снабжения. Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под этим районом и позволят проникать в тыл противника. Однако спецслужба считает, что Россия вряд ли сможет в ближайшее время окружить город, так как украинские силы создали стабильную линию обороны и контролируют пути снабжения.
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По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Пригожин так сильно стремится захватить Соледар, чтобы показать, что только его ЧВК «Вагнер» может эффективно выполнять боевые задачи. Накануне появились сообщения о том, что бои идут в центре города, а наемники ЧВК участвуют в ожесточенных боях за него.
*«Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранным агентом».