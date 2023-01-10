321-й день боев: главное

Глава МИД Германии Анна-Лена Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Харьков. Как сообщило агентство DPA , она пообещала конкретные предложения по поставкам оружия в Украину и помощь во вступлении страны в ЕС. Она также подтвердила поддержку Киева Берлином. Министр подчеркнула, что поставка топлива, генераторов и других необходимых вещей продолжится. Бербок сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как пишет ВВС , он попросил поставить от Германии танки Leopard .

В Николаевской области, в Очаково от российских ударов 9 и 10 января пострадали 15 человек. Среди них двухлетний ребенок, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Повреждены 200 объектов: это жилые дома, объекты инфраструктуры, административные здания, социальные объекты.

В Херсонской области за последние сутки было 46 обстрелов из артиллерии, танков и минометов. На Херсон пришлось 14 ударов. По словам главы Херсонской военной администрации Ярослава Янушевича, погибли два человека, еще двое ранены. Попадания были в объекты критической инфраструктуры и в многоквартирные дома.

Ни о Херсоне, ни об Очаково в сводке Минобороны РФ упоминаний нет.

«Радио.Свобода»‎* обнаружила, что массовая смерть в Макеевке могла быть не единственным случаем. В селе Лантратовка Луганской области от удара ВСУ могли погибнуть больше 80 человек. Большая часть из них — вахтовики из Новосибирска, которые приехали на заработки и должны были рыть окопы и устанавливать долговременные оборонительные точки.

Власти «ЛНР»‎ сообщили об обстреле Лантратовки 16 декабря. Под огонь попала школа. Чиновники утверждали, что ее атаковали три ракеты HIMARS, погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения.

В пророссийских пабликах сообщили, что погибшие — рабочие из Новосибирска, которые якобы приехали восстанавливать ЛНР и Харьковскую область.

О том, что это могли быть строители, журналистам рассказал один из тех, кто приезжал в ЛНР на заработки. По его словам, из Новосибирска прибыло два автобуса с кровельщиками и плотниками. Через границу из Валуек их возили каждый день в Лантратовку. Неофициально погибли 84 человека, добавил мужчина.

ASTRA рассказала, что 8 российских мобилизованных, которых удерживали в «тюрьмах для отказников»‎, вывезли в Россию. Сейчас они добираются до Приморского края. Их удерживали в подвале в Завитне Бажання Донецкой области. В нем некоторые из них провели больше двух месяцев. В подвале осталось 16 человек. Всего журналисты подтвердили информацию о 14 «тюрьмах для отказников»‎ в Луганской и Донецкой областях.

В Совете Федерации не исключили отправку срочников на фронт. По словам члена Совфеда по международным делам Сергея Цекова, солдаты старше 21 года могут добровольно отправиться в Украину, если у них есть полгода подготовки.

«Срочники разного возраста бывают: 18 лет, 27 лет. Чем старше срочник, тем он более опытный, вдумчивый, расчетливый. В принципе после определенной подготовки полугодичной можно это делать. Только в отношении тех, кому больше 21 года», — считает Цеков.

РБК рассказала о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба сухопутных войск. Ранее он руководил группировкой войск «Центр»‎, но его критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть назначение Лапина.

«Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно»‎. Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было»‎, — цитирует Пескова «Интерфакс»‎.

Военком Самарской области Алексей Вдовин сказал, что списки погибших в Макеевке публиковать не будут. Только по официальным данным после атаки погибли 89 российских военных, большинство из которых — из Самарской области. По мнению Вдовина, данные из списка смогут использовать иностранные разведки.

Разведка Британии сообщила, что российская армия и ЧВК «Вагнер»‎ контролируют большую часть Соледара. Они добились значительных успехов на этом направлении за последние 4 дня. Соледар находится всего в 10 км от Бахмута. Наступление на этом направлении, вероятнее всего, остается важной тактической задачей. Заняв Соледар, российские войска смогут обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути снабжения. Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под этим районом и позволят проникать в тыл противника. Однако спецслужба считает, что Россия вряд ли сможет в ближайшее время окружить город, так как украинские силы создали стабильную линию обороны и контролируют пути снабжения.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Пригожин так сильно стремится захватить Соледар, чтобы показать, что только его ЧВК «Вагнер»‎ может эффективно выполнять боевые задачи. Накануне появились сообщения о том, что бои идут в центре города, а наемники ЧВК участвуют в ожесточенных боях за него.

*«Радио.Свобода»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.