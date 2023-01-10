Reuters: G7 может ввести два потолка цен на российскую нефть

Агентство Reuters со ссылкой на источник в G7 сообщило, что страны могут ввести два потолка цен на российскую нефть. К ограничениям, уже введенным ЕС, G7 и Австралией, может присоединиться крупнейший покупатель российской нефти — Индия. При этом Bloomberg пишет, что российские нефтепродукты на прошлой неделе торговались по цене вдвое ниже «потолка»‎.

По данным Reuters, новые ограничения G7 может установить с февраля. Они коснутся нефтепродуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, а также отдельно тех, которые продаются со скидкой.

«Коммерсант»‎ сообщил, что Индия может присоединиться к ограничению цен на нефть, если стоимость товара превысит 60 долларов за баррель — именно такой «потолок»‎ ввели в прошлом году ЕС, G7 и Австралия. Россия в ответ запретила продавать ресурсы странам и компаниям, которые поддерживают введенные ограничения цены. Правда, по указанию президента, возможны исключения.

Сейчас цена нефти составляет 53-56 долларов за баррель, поэтому ограничения не повлияли на закупки Индии. Но если стоимость будет выше, то Нью-Дели может сократить закупки у российских поставщиков.

В декабре Россия поставляла в Индию рекордные 1,17 млн баррелей сырой нефти в сутки. Рост к ноябрю составил 24%. Кроме того, продажи в Индию идут с дисконтом в 12-15 долларов за баррель.

Bloomberg сообщал на прошлой неделе, что российская нефть марки Urals торговалась за 37,80 доллара за баррель, а Brent в тот же день стоил 78,57 доллара за баррель.



