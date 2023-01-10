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Мария Пономаренко попросила перевести ее в СИЗО в знак протеста против мобилизации

10.01.2023

Ее обвиняют в распространении «фейков»‎ про армию

Журналистка Мария Пономаренко на судебном заседании попросила суд перевести ее в СИЗО в знак протеста против мобилизации, пишет RusNews.

Ее дело рассматривает Ленинский районный суд Барнаула, Пономаренко несколько месяцев назад перевели из СИЗО под домашний арест. 

Поводом к уголовному делу стала информация о погибших мирных жителях в драмтеатре в Мариуполе. О ее ходатайстве рассказал адвокат Дмитрий Шитов. По его словам, она хотела показать личным примером, что сесть лучше, чем замарать руки кровью невинных людей, стать инвалидом или умереть. Суд отказал в ее ходатайстве. 

Следующее заседание суда состоится 17 января. Суд изучил все доказательства, но стороны сейчас могут предоставить дополнительные материалы. 


Фото: RusNews.

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