FT: Китай теряет доверие к Путину

Газета Financial Times узнала подробности переговоров президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в начале февраля 2022 года. По словам оставшегося анонимным китайского чиновника, Путин не сказал, что собирается начать «спецоперацию»‎, а говорил только о том, что в России рассматривают возможность применения «любых возможных мер»‎ в случае атаки на российские территории или при угрозе гуманитарного кризиса. Доверие к российскому лидеру в Пекине падает.

Встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась 4 февраля 2022 года — за 20 дней до начала боев. По словам источника, Пекин посчитал слова Путина планами по «ограниченному вмешательству»‎, а не полноценной военной операцией.

Масштаб «спецоперации»‎ в Пекине недооценили. Из-за просчетов китайских официальных лиц были понижены в должности замглавы МИД КНР и ведущий специалист МИДа по России Лэ Юйчэн. Теперь он руководит управлением радиовещания и телевидения.

Источники утверждают, что руководство Китая теряет доверие к Путину. Пекин не исключает, что Украина может победить в конфликте, а Россия выйдет «второстепенной державой»‎.

Один из чиновников сказал, что «Путин сошел с ума»‎, а Китай просто «не понимает Россию»‎.

Китай все еще не присоединился к международным санкциям против России и воздерживается от прямой критики «спецоперации»‎. Однако в Пекине говорят о необходимости мирного урегулирования конфликта.

Фото: ТАСС.