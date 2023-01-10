Осужденной в Беларуси Софье Сапеге отказали в помиловании

РИА «Новости» сообщило, что осужденной в Беларуси россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич. Прошение о помиловании поступило в профильную комиссию 26 октября.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в Минске вместе с белорусом Романом Протасевичем. Они летели в Вильнюс на борту компании Ryanair, самолет развернули в Минск якобы из-за заложенной бомбы. Протасевич был связан с оппозиционными каналами в Беларуси. Во время протестов в них выкладывали данные силовиков, которые избивали протестующих, и сообщали об акциях.

В уголовном деле Сапеги было несколько статей УК: помимо угроз, насилия в отношении правоохранителей в деле фигурировали обвинения в разжигании социальной вражды, воспрепятствование деятельности журналиста, незаконный сбор информации о частной жизни и персональных данных, воздействие на сотрудников внутренних дел и распространение клеветы.

После задержания было опубликовано видео с признанием Сапеги. Со следствием она заключила досудебное соглашение, по которому должна была возместить необоснованное обогащение от ведения канала и изобличить других участников преступной деятельности.

Суд признал ее виновной 6 мая. Ей назначили наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Весь процесс шел в закрытом режиме.