«Проект»‎*: Герман Греф создал личную офшорную сеть для вывода денег

«Проект»‎* опубликовал расследование о Германе Грефе. Он 15 лет возглавляет Сбербанком, его считают либеральным чиновником. Однако исследователи считают, что он такой же коррупционер, как и другие путинские чиновники.

Пост руководителя Сбера Греф занял после должности министра экономического развития в 2007 году. Еще в 90-х он был хорошо знаком Владимиру Путину, поскольку работал в петербургском Комитете по управлению госимуществом. К приходу Грефа Сбербанк был перспективным активом, хоть и с устаревшей инфраструктурой. Сейчас менеджмент значительно улучшился, а банк продолжает быть одним из ключевых игроков: в нем хранится около 17 трлн рублей россиян.

В 2016 году в активах банка было два бизнес-джета. Один из них — самый дорогой на тот момент Gulfstream G650. Судя по перемещениям борта, им пользуется лично Греф. Перед началом боев в Украине он побывал в Эфиопии, а второй самолет — на Антигуа и Барбуде и в Доминикане.

Довольно часто самолет бывает в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Сюда за последние шесть лет было не меньше 25 перелетов. По мнению журналистов, курорт Баден-Баден — излюбленное место отдыха Грефа. Здесь у него есть квартира стоимостью около 400 тыс. евро.

Несмотря на то, что непрофильный бизнес приносит банку убытки, в Сбере активно в него вкладываются. Например, строительство в Крыму премиум-курорта «Мрия»‎ в 2010 году. После аннексии Крыма управление курортом юрлицо перерегистрировали на российское, которое связано с кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd. Эта же компания владеет старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице. Структуры Сбербанка купили его еще в 2012 году за 180 млн долларов. В то время Греф возглавил Ассоциацию гольфа России. Для перемещений по Москве в 2019 году связанная с «Марией»‎ в Крыму фирма приобрела вертолет за 9,5 млн долларов. Компанией-продавцом значился охранник гольф-клуба.

Но такие активы нужны Сбербанку для другого.

В 2011 бизнесмен Ахмед Билалов занимался строительством в Красной поляне горнолыжного курорта, и у него были проблемы. Греф предложил ему за 1 доллар передать контрольный пакет акций Кириллу Андросову — бывшему замглавы аппарата правительства. Его называют одним из приближенных к главе Сбербанка. Билалов отказался, но в 2015 году под угрозой уголовного дела он уехал в США, а весь его бизнес перешел к структурам Сбера.

Андросов еще в 2008 году ушел из чиновников в частный бизнес. Его компания — люксембургский инвестфонд Altera Capital — сразу стала невероятно успешной. Фонд за короткое время набрал активов общей стоимостью до 500 млн долларов. В его портфеле были по большей части российские компании от производства алюминия до услуг по кибербезопасности.

Журналисты считают, что за фондом Altera Capital стоит сам Герман Греф. Во главе вместе с Андросовым был гражданин Германии и Швейцарии Филипп Киндт. С последним Греф познакомился также еще в питерской мэрии в 90-х.

Конечным владельцем фонда Altera значилась швейцарская компания — но только из-за договора страхования на 460 млн долларов. Конечный владелец — россиянин Евгений Новицкий — еще одно доверенное лицо Грефа.

В 2017 году бенефициара решили еще раз перепрятать. В этот раз владельцем сделали офшор, владельцем которого значился Андросов.

Все это помогла вскрыть проверка, назначенная сингапурскими властями в отношении провайдера трастовых услуг AsiaCiti, которым пользовались структуры, подконтрольные Грефу.

Благодаря утечке Pandora Papers и проведенной властями проверке нашлось завещание Кирилла Андросова. В случае смерти или недееспособности его офшор, владеющий в том числе всем фондом Altera Capital, должен почти полностью отойти другому офшору — Halco Group SA. Эта компания, выяснили расследователи, принадлежит семье Грефа. После поправок к завещанию наследником всего бизнеса Андросова прямо указан племянник Грефа Оскар.

После этого офшор Altera пришлось закрыть, и его активы перешли российскому «Альтера Капитал», бенефициаром которого записан Андросов. Этой фирме платила за аренду офиса компания Сбера «Сбербанк Капитал»‎ — ее офис располагался в одном из деловых комплексов компании.

«Сбербанк Капиталом»‎ с 2008 года руководит Ашот Хачатурянц. До этого он работал в бизнесе, потом в «Газпроме»‎, Минэке с Грефом, ФСБ.

Эта «дочка»‎ Сбера работает с плохими долгами. Предпринимателям, которые не могли обслуживать кредит, она предлагала передать контрольные доли в предприятиях за символическую плату в обмен на списание долга. В случае согласия в компании входили люди Сбера. А в противном случае на собственников возбуждали уголовные дела. В итоге бизнес все равно оставался в Сбербанке.

В нескольких случаях оценку компаний проводила «НЭО-Центр»‎ — сын Грефа Олег был ее совладельцем, а работала в ней племянница главы Сбера Ольга Тыщенко. При продаже задолжавших предприятий оценщики сильно занижали стоимость активов. Так произошло с «Павловскгранитом»‎: владельцу Сергею Пойманову не дали перекредитоваться, а потом его предприятие продали за треть цены офшорам. Пойманова отправили в колонию — якобы за превышение полномочий.

Расследователи также узнали, что вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Греф снес в Серебряном бору старинный дом оперного певца Сергея Лемешева. Вместе с ним, по соседству, отстроили виллы Сергей Собянин, Дмитрий Козак и бизнесмен Владимир Евтушенков.

В России у Грефа есть также особняк на Рублевском шоссе у Москвы-реки на территории так называемых «косыгинских дач». Его стоимость не менее 250 млн рублей. Рядом с ним живет семья Дмитрия Козака.*«Проект» российские власти считают «нежелательной организацией».