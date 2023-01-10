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#Новости

Студентку из Архангельска Олесю Кривцову внесли в список «террористов и экстремистов»‎

10.01.2023

Ее обвинили в «дискредитации армии»‎

«Медиазона»‎* сообщила, что архангельскую студентку Олесю Кривцову внесли в список «террористов и экстремистов»‎. Против нее возбудили уголовное дело о «дискредитации армии»‎ — за пост о взрыве Крымского моста и репост записи о том, что студентов заставили участвовать в митинге в поддержку референдумов. 

Уголовное дело началось после доноса однокурсников в конце 2022 года. Сейчас она под домашним арестом. ФСБ требовала отправить ее в СИЗО — якобы на ее имя купили авиабилеты. Ее родные считают, что это была провокация: никаких билетов она не покупала. 


*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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