Студентку из Архангельска Олесю Кривцову внесли в список «террористов и экстремистов»‎

«Медиазона»* сообщила, что архангельскую студентку Олесю Кривцову внесли в список «террористов и экстремистов». Против нее возбудили уголовное дело о «дискредитации армии» — за пост о взрыве Крымского моста и репост записи о том, что студентов заставили участвовать в митинге в поддержку референдумов.
Уголовное дело началось после доноса однокурсников в конце 2022 года. Сейчас она под домашним арестом. ФСБ требовала отправить ее в СИЗО — якобы на ее имя купили авиабилеты. Ее родные считают, что это была провокация: никаких билетов она не покупала.
*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».