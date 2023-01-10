Дочь министра обороны Сергея Шойгу провела новогодние праздники в Дубае

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения провела новогодние праздники в Дубае. Совместное фото с ней опубликовал в соцсетях вологодский депутат от «Единой России»‎ Денис Долженко.

SOTA обратила внимание на этот снимок. Геолокацию Долженко отметил как «Вологда»‎. Но на фоне в стекле отразилось название бутика Louis féraud, которых нет в России, однако есть в Дубае.

Журналист Сергей Ежов подтвердил, что Ксения Шойгу была не в России. Он смог идентифицировать отель, в котором она остановилась с мужем Алексеем Столяровым.

Генсекретарь партии «Единая Россия»‎ Андрей Турчак пообещал, что лишит партийного билета Дениса Долженко. Но тот сказал, что он — беспартийный. Долженко добавил, что это был официальный отпуск и он его взял специально, чтобы вывезти ребенка к морю и показать врачам. Кроме того, в Вологде из-за холода он не мог тренироваться, пишет «Волга-поиск»‎.