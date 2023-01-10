В Карелии против депутата заксобрания возбудили дело о «дискредитации‎ армии»

На депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову возбудили административное дело о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Коллеге-единороссу не понравилось, что она предложила на заседании тратить деньги на школы, а не на «всякие военные специальные, не специальные»‎ операции.

Как рассказала в своем Telegram Слабунова, «дискредитацию»‎ нашли в ее выступлении на совместном заседании двух комитетов в Заксобрании. Донос написал депутат от «Единой России»‎ Леонид Лиминчук, пишет From Karelia with freedom.

«Выступление касалось повестки — обеспечения безопасности детей, строительства школ во избежание вторых смен, обеспечения школ психологами. Упоминаний армии в нем не было»‎, — добавила депутат.