В Ненецком автономном округе объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе

В Ненецком автономном округе объявили день траура по погибшим при падении самолета Ан-2, сообщил губернатор региона Юрий Бездудный. Из 12 пассажиров и членов экипажа погибли двое, 10 человек пострадали.

Самолет Ан-2 упал вчера в 10 км от поселка Каратайка. Он выполнял полет по маршруту Усть-Кара — Нарьян-Мар. Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиной катастрофы назвали обледенение борта.

Среди пострадавших один человек в крайне тяжелом состоянии, ещё два — в тяжелом, четверо в состоянии средней тяжести. Домой отпустили трех человек.