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#Новости

В Ненецком автономном округе объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе

10.01.2023

Самолет Ан-2 упал вчера, погибли два человека

В Ненецком автономном округе объявили день траура по погибшим при падении самолета Ан-2, сообщил губернатор региона Юрий Бездудный. Из 12 пассажиров и членов экипажа погибли двое, 10 человек пострадали. 

Самолет Ан-2 упал вчера в 10 км от поселка Каратайка. Он выполнял полет по маршруту Усть-Кара — Нарьян-Мар. Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиной катастрофы назвали обледенение борта. 

Среди пострадавших один человек в крайне тяжелом состоянии, ещё два — в тяжелом, четверо в состоянии средней тяжести. Домой отпустили трех человек. 



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