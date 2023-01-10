Forbes: Алексей Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших российских бизнесменов

Журналисты Forbes составили рейтинг миллиардеров, которые больше всего потеряли из-за «спецоперации»‎ и санкций. Наибольшие потери оказались у владельца «Северстали»‎ Алексея Мордашова — почти 11 млрд долларов. На 20 декабря 2022 года его состояние составляло 18,4 млрд долларов.

После начала «спецоперации»‎ Россия стала мировым лидером по числу наложенных санкций уже к 7 марта. Многие олигархи попали под санкции ЕС, США и других стран.

Всего, по оценкам Forbes, состояние потеряли 68 российских предпринимателей, их капитал в декабре 2022 года превышал 1 млрд долларов.

После Алексея Мордашова в рейтинге оказалась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Она потеряла около 8,3 млрд долларов, ее капитал оценили на конец прошлого года в 4,7 млрд долларов.

Состояние Олега Тинькова снизилось на 5,9 млрд долларов и составило 0,87 млрд долларов.

За ним в рейтинге Роман Абрамович: его потери составили 5,6 млрд долларов, а состояние к концу года — 8,7 млрд долларов.

Попавший в санкционные списки Великобритании и Австралии глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 5,1 млрд долларов. Его состояние оценили в 21 млрд долларов.

Его соратник Леонид Федун с семьей стали беднее на 4,2 млрд долларов, а состояние составило 7,5 млрд долларов.

Состояние основатель группы «Ренова»‎ Виктора Вексельберга составило 5,2 млрд долларов, а потери за год — 4,1 млрд долларов.

Друг Владимира Путина Геннадий Тимченко потерял 3,97 млрд долларов, а его капитал составил 20,8 млрд долларов.