В России возбудили первое дело по статье о «пропаганде ЛГБТ»‎

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в России возбудили первое административное дело по новой статье о «запрете пропаганды ЛГБТ». Депутат сам написал несколько доносов на издательство «Попкорн букс».
На запрос Хинштейна в МВД ответили, что возбудили сразу два административных дела. Первое — о пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (ст.6.21 КоАП РФ), а второе — о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ).
«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», — добавил Хинштейн.
По его мнению, «Попкорн букс» — «один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России». После принятия закона о «запрете пропаганды ЛГБТ» они продолжили продажу таких книг и «демонстративно стали украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».