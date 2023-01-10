В России возбудили первое дело по статье о «пропаганде ЛГБТ»‎

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в России возбудили первое административное дело по новой статье о «запрете пропаганды ЛГБТ»‎. Депутат сам написал несколько доносов на издательство «Попкорн букс».

На запрос Хинштейна в МВД ответили, что возбудили сразу два административных дела. Первое — о пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (ст.6.21 КоАП РФ), а второе — о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ).

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам»‎, — добавил Хинштейн.

По его мнению, «Попкорн букс»‎ — «один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России»‎. После принятия закона о «запрете пропаганды ЛГБТ»‎ они продолжили продажу таких книг и «демонстративно стали украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры»‎.