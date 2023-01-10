Врачи требуют допустить медиков к Навальному* и не отправлять его в ШИЗО

Хирург из Москвы Александр Ванюков опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному* врачей и прекратить отправлять его в ШИЗО. На обращение обратила внимание «Сирена»‎, сейчас под ним подписи 25 медиков.

Вчера Алексей Навальный* сообщил, что 31 декабря его снова отправили в ШИЗО за то, что он умылся раньше положенного времени. Это уже 10-е ШИЗО практически без перерыва. Адвокаты рассказали, что у политика лихорадка, кашель и температура. Но лекарства, которые они приготовили для Навального*, администрация колонии не приняла.

«Нельзя позволять мучить человека», — сказано в письме.

Врачи требуют обеспечить оппозиционера медпомощью — это право гарантируется каждому гражданину России в соответствии с Конституцией. Кроме того, они настаивают, что заключение в ШИЗО противопоказано для его здоровья, а медпомощь в достаточном объеме он не получает.

«Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального*, которое происходит в исправительной колонии №6 УФСИН по Владимирской области, — сказано в обращении. — Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею* необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни гражданина Российской Федерации Навального* Алексея Анатольевича… Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным*, требуем прекратить отправлять Алексея* в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения»‎.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».