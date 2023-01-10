В Братске по подозрению в поджоге военкомата задержан сотрудник местного телевидения

Журналисты ASTRA узнали, что в Братске подозревают в поджоге военкомата звукорежиссера телерадиокомпании «Братск»‎, которая активно поддерживает «спецоперацию»‎. В редакции канала сказали, что сотрудник Дмитрий М. больше здесь не работает.

Задержанному 21 год. Его подозревают в поджоге военкомата, который произошел ночью 9 января. «Люди Байкала»‎ сообщали, что в полиции версию поджога отрицали и называли причиной неисправную проводку.

Дмитрий больше не значится в числе сотрудников канала. С чем связано его увольнение, в редакции отвечать отказались.