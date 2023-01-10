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#Новости

В Братске по подозрению в поджоге военкомата задержан сотрудник местного телевидения

10.01.2023

В компании сказали, что задержанным звукорежиссер больше здесь не работает

Журналисты ASTRA узнали, что в Братске подозревают в поджоге военкомата звукорежиссера телерадиокомпании «Братск»‎, которая активно поддерживает «спецоперацию»‎. В редакции канала сказали, что сотрудник Дмитрий М. больше здесь не работает.

Задержанному 21 год. Его подозревают в поджоге военкомата, который произошел ночью 9 января. «Люди Байкала»‎ сообщали, что в полиции версию поджога отрицали и называли причиной неисправную проводку. 

Дмитрий больше не значится в числе сотрудников канала. С чем связано его увольнение, в редакции отвечать отказались. 


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