Великобритания пыталась запустить ракету в космос

Великобритания провела запуск космической ракеты. Но попытка оказалась неудачной, ракета LauncherOne не вышла на околоземную орбиту из-за «аномалии»‎, пишет Reuters.

Об этом компания Virgin Orbit заявила во вторник рано утром. Старт проводили в прибрежном городе Ньюквей на юго-западе Англии. Ее выпустили над Атлантическим океаном. В космическом агентстве Великобритании планируют провести расследование, но, вероятно, проблема технического характера возникла после успешного отделения первой ступени ракеты.

«Похоже, у нас есть аномалия, которая помешала нам выйти на орбиту. Мы оцениваем информацию», — рассказали в компании.

В конце декабря построенная в Италии ракета также не смогла выйти в космос.

Все эти неудачи Европы в космосе усложнились еще и боями в Украине: из-за них страны потеряли доступ к российским ракетам «Союз»‎.

Компания Virgin Orbit частично принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Планировался запуск девяти малых спутников на околоземную орбиту. Первый запуск Virgin Orbit в 2020 году также закончился неудачей. Однако, несмотря на это, компания Virgin Orbit надеется вернуться в Ньюквей до конца 2023 года. Британские власти также говорят, что добьются своего.