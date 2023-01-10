Великобритания пыталась запустить ракету в космос

Великобритания провела запуск космической ракеты. Но попытка оказалась неудачной, ракета LauncherOne не вышла на околоземную орбиту из-за «аномалии», пишет Reuters.
Об этом компания Virgin Orbit заявила во вторник рано утром. Старт проводили в прибрежном городе Ньюквей на юго-западе Англии. Ее выпустили над Атлантическим океаном. В космическом агентстве Великобритании планируют провести расследование, но, вероятно, проблема технического характера возникла после успешного отделения первой ступени ракеты.
«Похоже, у нас есть аномалия, которая помешала нам выйти на орбиту. Мы оцениваем информацию», — рассказали в компании.
В конце декабря построенная в Италии ракета также не смогла выйти в космос.
Все эти неудачи Европы в космосе усложнились еще и боями в Украине: из-за них страны потеряли доступ к российским ракетам «Союз».
Компания Virgin Orbit частично принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Планировался запуск девяти малых спутников на околоземную орбиту. Первый запуск Virgin Orbit в 2020 году также закончился неудачей. Однако, несмотря на это, компания Virgin Orbit надеется вернуться в Ньюквей до конца 2023 года. Британские власти также говорят, что добьются своего.