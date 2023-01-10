Списки погибших в ПТУ в Макеевке публиковать не будут

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин заявил, что списки погибших военнослужащих в ПТУ в Макеевке публиковать не будут. Это, по его словам, смогут использовать иностранные разведки.

«Нет, никакие списки публиковаться не будут. Во-первых, это персональные данные. А во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено»‎, — цитирует комиссара «КП-Самара»‎.

Всю информацию родственники погибших получат от военкомата, добавил Вдовин. Можно будет обратиться лично, а в некоторых случаях родных оповестят.

В Макеевке в ночь на 1 января 2023 года ВСУ атаковали ПТУ в Макеевке, где размещались российские военнослужащие. ТАСС писал, что их местоположение отследили из-за использования сотовых телефонов. Минобороны подтвердило смерть 89 человек, среди которых были мобилизованные из Самарской области.