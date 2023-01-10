Фигурант «тюменского дела» антифашист Кирилл Брик пропал в СИЗО

UPD:

Адвокат Кирилла Брика Евгений Гирв рассказал, что его перевели в СИЗО-1 Тюмени. Причин перевода не назвали. Адвокат добивается свидания с подзащитным, сообщила команда поддержки антифашистов.

***

Группа поддержки антифашистов, проходящих по «тюменскому делу»‎, сообщила, что Кирилл Брик пропал в СИЗО-2 Заводуковска. В нем он больше не числится.

На письмо арестованному пришел ответ, что его невозможно вручить, так как «арестант убыл»‎. До Брика не доходят письма с момента суда о продлении меры пресечения: суд оставил фигурантов под стражей до 30 марта.

«На данный момент группе поддержки и адвокатам не известно его местонахождение. Прямо сейчас мы стараемся узнать подробности обстоятельств его исчезновения»‎, — сообщили сторонники арестованных.

«Тюменское дело»‎ появилось в конце лета. Сразу в нескольких городах прошли задержания антифашистов. Всего в деле сейчас шесть фигурантов. Все они заявили о пытках на допросах и в СИЗО. Следствие обвиняет их в создании «террористического сообщества»‎ и участии в нем.