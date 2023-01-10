РБК: главный штаб сухопутных войск возглавил генерал-полковник Александр Лапин

РБК и «Ура.ру»‎ сообщили о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

Лапин до конца октября командовал группировкой «Центр»‎, участвовавшей в «спецоперации»‎, в том числе в боях за Лисичанск. В октябре Лапина критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал генерал-полковника «бездарью»‎ и обвинил в кризисе на Лиманском направлении. Кадыров посчитал, что по вине Лапина российские войска оставили несколько населенных пунктов в Луганской области. Поддержал критику Лапина и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

С октября 2018 по январь 2019 года Лапин командовал группировкой войск в Сирии. 4 июля Лапин получил звание Героя России.