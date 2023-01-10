Осужденный за хищения ученый попросил Путина о помиловании

Бывший гендиректор ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР, доктор технических наук Владимир Анисимов обратился к президенту России с ходатайством о помиловании. Он считает, что сможет принести пользу в СВО и участвовать в развитии воздушно-космических сил, пишет «Коммерсант»‎.

Анисимова осудили на 15 лет и 9 месяцев колонии строгого режима за хищение. Ученый вину не признает. Его адвокат Екатерина Чагина рассказала, что ходатайство о помиловании направили в областную комиссию Тульской области: он отбывает наказание в ИК-1. Получен ли документ, пока не известно. Комиссия должна решить, передавать ли прошение дальше.

Вместе с ходатайством Анисимов распространил открытое письмо. В нем он говорит о своем 40-летнем опыте, в том числе в области «развития ракетно-космических систем», который больше пригодится на свободе, чем в заключении. Таким образом Анисимов хочет оказать посильную помощь СВО.

Приговор ученому вынесли в 2021 году. Вместе с ним осудили нескольких коллег. По версии следствия, они вступили в преступный сговор и похитили бюджетные средства, полученные по гособоронзаказу и от международных организаций. От последних к ученым претензий не было. Исследования также проводились, но по версии следствия, они были фиктивными.