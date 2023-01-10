Нидерланды выдали лицензию на вещание телеканалу «Дождь»‎*

В интервью Александру Плющеву* главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко* сказал, что канал получил лицензию на вещание в Нидерландах. Но от дальнейших комментариев он отказался.
Reuters уточнил, что документ действует с 22 декабря и будет действовать 5 лет.
Власти Латвии лишили лицензии канал «Дождь»* после фразы ведущего в эфире, которую поняли так, будто журналисты помогают российской армии. Решение приняли в начале декабря.
Из-за остановки вещания в Латвии эфир «Дождя»* стал недоступен в Эстонии и Литве.
*«Дождь», Александра Плющева, Тихона Дзядко Минюст России считает «иностранными агентами».