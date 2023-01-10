Нидерланды выдали лицензию на вещание телеканалу «Дождь»‎*

В интервью Александру Плющеву* главный редактор «Дождя»‎* Тихон Дзядко* сказал, что канал получил лицензию на вещание в Нидерландах. Но от дальнейших комментариев он отказался.

Reuters уточнил, что документ действует с 22 декабря и будет действовать 5 лет.

Власти Латвии лишили лицензии канал «Дождь»‎* после фразы ведущего в эфире, которую поняли так, будто журналисты помогают российской армии. Решение приняли в начале декабря.

Из-за остановки вещания в Латвии эфир «Дождя»‎* стал недоступен в Эстонии и Литве.

*«Дождь»‎, Александра Плющева, Тихона Дзядко Минюст России считает «иностранными агентами»‎.