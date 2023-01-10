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Нидерланды выдали лицензию на вещание телеканалу «Дождь»‎*

10.01.2023

Но пока журналисты не дают подробных комментариев

В интервью Александру Плющеву* главный редактор «Дождя»‎* Тихон Дзядко* сказал, что канал получил лицензию на вещание в Нидерландах. Но от дальнейших комментариев он отказался. 

Reuters уточнил, что документ действует с 22 декабря и будет действовать 5 лет.

Власти Латвии лишили лицензии канал «Дождь»‎* после фразы ведущего в эфире, которую поняли так, будто журналисты помогают российской армии. Решение приняли в начале декабря. 

Из-за остановки вещания в Латвии эфир «Дождя»‎* стал недоступен в Эстонии и Литве. 


*«Дождь»‎, Александра Плющева, Тихона Дзядко Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 


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