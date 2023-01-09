320-й день боев: главное

ВВС со ссылкой на Минобороны Украины сообщила о мощном штурме Соледара в Донецкой области. Здесь сейчас разворачиваются ожесточенные бои, а российские войска хотят взять город во что бы то ни стало. Представитель украинского ведомства Анна Маляр сказала, что российские войска были перегруппированы, сюда переброшены дополнительные штурмовые группы, «сформированные из лучших резервов вагнеровцев»‎, а также артиллерия, РСЗО и минометы, которые накрывают и собственных бойцов.

Журналисты также рассказали, что в районе Соледара пропали два британских волонтера. Их разыскивает полиция. Они выезжали из Краматорска в Соледар 6 января, после этого с ними оборвалась связь.

В Харьковской области в селе Шевченково российская армия атаковала рынок. Погибли два женщины 50 и 60 лет. Пострадали пять человек, в том числе 13-летняя девочка.

Минобороны России сообщило об «ударе возмездия»‎ по Краматорску. По версии министерства, в атакованном общежитии погибли 600 украинских военных — это стало ответом на атаку в Макееве, где, по официальным данным, погибли 89 российских военнослужащих. В версии Минобороны о смерти 600 украинских бойцов усомнились не только в Украине, где сообщение назвали «чушью»‎. Не верят в успех «операции»‎ и пророссийские военные блогеры. Но в Кремле, рассказал Дмитрий Песков, есть «абсолютное доверие»‎ информации от Минобороны.

Помимо обсуждения атаки на Краматорск, Песков рассказал и о новой волне мобилизации. Точнее, он призвал не верить информации из Telegram-каналов, а доверять только официальным источникам.

«Не нужно придавать такое значение, в целом, телеграм-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы»‎, — цитирует Пескова «Интерфакс»‎.

DW * сообщила, что в Киеве 3 февраля пройдет саммит ЕС. Информацию о подготовке подтвердила председательствующая в Союзе Швеция.

СБУ задержала в Киеве сотрудников российской «фабрики троллей»‎. По информации силовиков, два местных жителя распространяли пророссийскую информацию в соцсетях. Первоисточником они использовали канал прокремлевского блогера Юрия Подоляки.

Разведка Британии сообщила, что Россия опасается использовать в Украине новейшие истребители пятого поколения Су-57. Их использовали как минимум с лета, но только для полетов над территорией России и для запуска ракет большой дальности по Украине. Российское Минобороны, вероятно, хочет избежать возможного репутационного ущерба Су-57, который может ухудшить его экспортные перспективы, а также опасается, что могут быть скомпрометированы секретные технологии в случае потери самолета.

Институт изучения войны (ISW) сообщил о недовольстве в прокремлевской среде «ударом возмездия»‎. Российские военные блогеры начали активнее критиковать Минобороны, которое не наказало виновных в массовой гибели российских мобилизованных в Макеевке. Более того, финский журналист побывал в Краматорске и обнаружил, что удар пришелся по пустующей школе.

Аналитики также считают, что Евгений Пригожин усиливает свое влияние в Украине, чтобы получить доступ к ресурсам в Донецкой области. Сферой его интересов могут быть месторождения соли и гипса в районе Бахмута. Сам Пригожин назвал эти шахты «защитными сооружениями»‎.

Украинская сторона снова сообщает, что российские военные могут наладить выпуск иранских дронов в России.

Атака на газопровод в Луганской области могла быть диверсией украинских партизан.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.