«Верстка»‎: курский депутат обещает ответить Турчаку, который пригрозил ему «кувалдой Вагнера»‎

«Верстка»‎ поговорила с курским депутатом Максимом Васильевым. В первую неделю января он записал поздравительное видео из Мексики. Это не понравилось секретарю генсовета «Единой России»‎ Андрею Турчаку — и он пригрозил Васильеву «кувалдой Вагнера»‎. Курский депутат обещает поговорить с ним лично и ответить.

На видео депутат сидит на берегу океана в Мексике с коктейлем и креветками и поздравляет «братцев»‎ с новым годом, пока «все работают на фронт». Васильев, как и его жена — депутаты городского собрания Курска от «Единой России»‎.

В ответ Турчак публично пригрозил Васильеву «кувалдой Вагнера». Он предложил супругам добровольно сдать мандаты. Его поддержал и глава Курской области Роман Старовойт: он пообещал внутрипартийное разбирательство и сказал, что «очень зол»‎.

Максим Васильев сказал, что пока сдать мандат не готов: будет решать этот вопрос позже. А Турчак и Старовойт не разобрались в ситуации. Он объснил, что записывал видео «для своих»‎, но запись слил в сеть коллега, «выходец из западной Украины»‎. Ему он мстить не собирается, уточнил Васильев.

Он также добавил, что на его страницах в соцсетях «все строго и четко»‎. Чтобы объяснить свое мнение, он планирует лично поговорить с Турчаком и Старовойтом.

«Я, вообще-то, с самого начала помогаю и поддерживаю СВО. У меня знакомые воюют не только в вооруженных силах, но и в упомянутом «Вагнере». Я несколько раз в прошлом году был на Донбассе»‎, — добавил Васильев.

При этом супруги все еще в Мексике в гостях у родственников. Его жена родила там четвертого ребенка: врачи в России посоветовали ей «пока не началась никакая эпидемия гриппа или что-то еще подобное»‎ ехать «рожать куда-то в более теплый климат»‎.