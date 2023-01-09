«Верстка»‎: курский депутат обещает ответить Турчаку, который пригрозил ему «кувалдой Вагнера»‎

«Верстка» поговорила с курским депутатом Максимом Васильевым. В первую неделю января он записал поздравительное видео из Мексики. Это не понравилось секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку — и он пригрозил Васильеву «кувалдой Вагнера». Курский депутат обещает поговорить с ним лично и ответить.
На видео депутат сидит на берегу океана в Мексике с коктейлем и креветками и поздравляет «братцев» с новым годом, пока «все работают на фронт». Васильев, как и его жена — депутаты городского собрания Курска от «Единой России».
В ответ Турчак публично пригрозил Васильеву «кувалдой Вагнера». Он предложил супругам добровольно сдать мандаты. Его поддержал и глава Курской области Роман Старовойт: он пообещал внутрипартийное разбирательство и сказал, что «очень зол».
Максим Васильев сказал, что пока сдать мандат не готов: будет решать этот вопрос позже. А Турчак и Старовойт не разобрались в ситуации. Он объснил, что записывал видео «для своих», но запись слил в сеть коллега, «выходец из западной Украины». Ему он мстить не собирается, уточнил Васильев.
Он также добавил, что на его страницах в соцсетях «все строго и четко». Чтобы объяснить свое мнение, он планирует лично поговорить с Турчаком и Старовойтом.
«Я, вообще-то, с самого начала помогаю и поддерживаю СВО. У меня знакомые воюют не только в вооруженных силах, но и в упомянутом «Вагнере». Я несколько раз в прошлом году был на Донбассе», — добавил Васильев.
При этом супруги все еще в Мексике в гостях у родственников. Его жена родила там четвертого ребенка: врачи в России посоветовали ей «пока не началась никакая эпидемия гриппа или что-то еще подобное» ехать «рожать куда-то в более теплый климат».