Министр нацбезопасности Израиля призвал срывать палестинские флаги

Новый министр национальной безопасности Израиля, крайне правый Итамар Бен-Гвир дал полиции указания срывать палестинские флаги в общественных местах. Они не запрещены, но если полиция посчитает из «угрозой общественному порядку»‎, то срезать их можно, пишет Reuters. Бен-Гвир приравнял их к поддержке терроризма.

Избранный осенью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал Кнессет в конце декабря. Союзники на западе высказывали опасения о том, что большинство в правительстве заняли крайне правые политики. Это произошло из-за отказа поддержать премьера в крыле центристов и либералов.

Среди крайне правых эксперты отдельно выделяли Бен-Гвира: раньше он состоял в запрещенной еврейской воинственной группе, выступавшей с радикальными антиарабскими доктринами. Нетаньяху тем временем говорил, что новый состав в первую очередь будет заниматься вопросами удорожания стоимости жизни, восстановит стабильность в стране.

Теперь Бен-Гвир курирует полицию и возглавляет ультранационалистическую партию в Кнессете. В воскресенье он дал указание полиции срывать палестинские флаги. Он сказал, что этот символ «является актом поддержки терроризма»‎.

«Не может быть, чтобы нарушители закона размахивали террористическими флагами, подстрекали и поощряли терроризм, поэтому я приказал убрать флаги, поддерживающие терроризм, из публичного пространства и прекратить подстрекательство против Израиля», — сказал Бен-Гвир.

В Израиле арабы составляют около пятой части населения, большинство из них — потомки палестинцев. Их место в стране постоянно обсуждается израильскими политиками.