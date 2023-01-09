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#Новости

Уполномоченные по правам человека в России и Украине встретятся в Турции в конце недели

09.01.2023

Информацию о двусторонней встрече подтвердили оба чиновника

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила планы на встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом в Стамбуле, сообщил ТАСС. Встреча пройдет 12–14 января.

В эти дни в Стамбуле пройдет форум. Подробности и тему двусторонней встречи Москалькова не раскрыла. 

«Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку»‎, — сказала она журналистам. 

Лубинец сообщал, что с российской коллегой он планирует обсудить возвращение в Украину осужденных в России гражданских. Он также добавил, что тем для обсуждения наработано много, но не обо всех он может говорить публично. В декабре Москалькова говорила о возможном обмене заключенными с Украиной. 


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