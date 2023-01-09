Против Бориса Вишневского и Максима Резника возбудили административные дела о «дискредитации армии»‎

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от «Яблока»‎ Борис Вишневский и его экс-коллега Максим Резник стали фигурантами административных дел о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Депутаты не знают, по какой причине составлены протоколы. По данным ЗАКС.ру, даты заседания еще не назначены.

Дела поступили в Василеостровский районный суд сегодня утром. Вишневский рассказал, что его не приглашали на составление протоколов, и о деле ему ничего неизвестно.

Резник находится не в России с сентября 2022 года. Журналистам он сказал, что также не знает ничего о будущем суде.

«Но вообще я рад. Если бы этого не было, я бы считал, что недорабатываю»‎, — добавил он ЗАКС.ру.

В разговоре с The Insider* Резник сказал, что ему угрожали уголовным преследованием. Он также участвовал в стриме Ильи Яшина** про Бучу, и адвокаты предупреждали его о возможных проблемах: Яшин** получил 8,5 лет колонии за этот стрим. Но само административное дело он назвал радостным событием и добавил: «дискредитировал, дискредитирую и буду дискредитировать»‎.

«Клал я прибор на фашистов и их суды. Меня совершенно не волнует, что они на меня завели, даже наоборот — это радостное событие, потому что я делаю всё правильно. Надо делать больше, чтобы путинские фашисты потерпели поражение в этой войне. Любопытно, конечно, что они там напишут, но это не принципиально, решения путинских фашистских судов меня не интересуют. Кончится все тем, что мы будем их судить, и это неизбежно и будет в очень обозримой перспективе»‎, — рассказал The Insider* Резник.

Фото: ЗАКС.ру.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

**Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».