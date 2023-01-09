Депутат Госдумы предложил законодательно закрепить нормы, которые бы запрещали россиянам въезд в страну

Глава комитета по контролю Госдумы Олег Морозов предложил запретить некоторым россиянам въезд в страну. По его мнению, Конституции подобные нормы не противоречили бы, особенно в нынешних политических условиях, если применить запрет к тем, кто «ведет подрывную деятельность за рубежом»‎.

В Конституции указано, что граждане могут «свободно выехать»‎ и «беспрепятственно возвращаться»‎ в страну. Такое не зеркальное отражение понятий Морозов объяснил: по его мнению, оба эти слова имеют ограничения. Например, при неуплате налогов не выпустят за рубеж. Точно также не впустят в страну при проблемах с законом.

«Никакого автоматического, «беспрепятственного возвращения» на основании гражданства не существует‎, — уверен депутат. — Исходя из соображений политической целесообразности и социальной справедливости, полагаю возможным обсудить строго законодательную процедуру, когда по решению суда право на въезд в страну временно приостанавливается для граждан РФ, занимающихся за рубежом подрывной деятельностью в случае, если это установлено судом»‎.

В случае, если границу такой гражданин пересчет, его могут задержать в течение 48 часов, добавил депутат. Точно так же, по решению суда, он предложил лишать граждан России, находящихся не в России, права участвовать в выборах. Но все это, добавил Морозов, крайние меры.