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#Новости

Полицейские сорвали пикет в поддержку политзаключенного в Махачкале

09.01.2023

На протестующих написали донос: якобы они хотели «напасть на новогоднюю елку»‎

Издание «Черновик» пишет, что в Махачкале задержаны два журналиста: Магомед Магомедов и Магди Камалов. Они планировали провести пикет в поддержку коллеги из «Черновика» Абдулмумина Гаджиева и в защиту журналистики.

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО с 2019 года по обвинению в террористической деятельности. «Мемориал»‎* признал его политзаключенным.

Пикет в поддержу «Черновика»‎ и его сотрудников полиция срывает не в первый раз. Магомеда Магомедова 2 января задерживали вместе с матерью Абдулмумина Гаджиева. Силовики подсчитали, что женщина незаконно их снимала. 

Сегодня поводом для задержания стал донос о том, что они якобы с палками идут «напасть на елку»‎. Сейчас Магди Камалов и Магомед Магомедов покинули Советский РОВД Махачкалы. Составили ли на них протоколы — не сообщается. 


*«Мемориал»‎ российские власти считают «иностранным агентом»‎, организация ликвидирована по решению суда. 



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