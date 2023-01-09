Мобилизованного из Краснодара вернули домой для прохождения медкомиссии

Адвокат Михаил Беньяш* сообщил, что в Краснодар вернули из Украины мобилизованного Алексея Абрамова. Его жена выходила в пикет, писала обращения в Минобороны, требуя вернуть мужа: у него грыжа позвоночника. По мнению адвоката, именно ее упорство помогло сдвинуть дело.

По информации Беньяша*, Абрамов уже в Краснодаре. После комиссии, считает адвокат, все «точки над i будут расставлены и его отправят домой к жене и маленькому сыну»‎.

«Вытащила Алексея «оттуда» его жена Ксения, которая проявила лучшие черты «жены декабриста». Она плакала, ругалась, кричала, писала, звонила, жаловалась, стояла в пикете, накалила всех и вся, она билась в эту закрытую дверь и в конце концов с пятисотого пинка выбила ее»‎, — добавил защитник.

«7*7»‎ рассказывал, что Ксения Абрамова выходила на одиночный пикет в Краснодаре 20 декабря с плакатом «Верните мужа! В зоне СВО не должны быть больные солдаты»‎. Абрамова мобилизовали в сентябре после тяжелой травмы позвоночника. После нее он хромал и не мог поднимать тяжести. Медкомиссию ему не провели и отправили в учебную часть, а потом и на фронт.

Фото: канал Михаила Беньяша*.

*Михаила Беньяша Минюст России считает «иностранным агентом»‎.