Меркачева не исключила, что помилования на наемников из ЧВК «Вагнер»‎ могли издавать тайно

На прошлой неделе создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин сообщил о помиловании первой группы наемников из числа заключенных. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, по какой процедуре их освободили. Член СПЧ Ева Меркачева предположила, что указы о помиловании могли издавать тайно.

По словам Пригожина, первая группа заключенных отслужила полугодовой контракт. Всех их помиловали, и теперь они вернутся на фронт в качестве «добровольцев»‎.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался объяснить, по какой процедуре были освобождены эти заключенные. Но он добавил, что помилование осуществляется в соответствии с законом.

«Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента... Здесь я только могу сказать, что, естественно, помилование может быть (осуществлено) только в строгом соответствии с законом»‎, — цитирует Пескова «Интерфакс»‎.

По мнению члена СПЧ Евы Меркачевой, заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер»‎, могли помиловать еще до вывоза из колоний в Украину. Как пишет РИА «Новости», близкие заключенных подтвердили Меркачевой, что у них «есть все документы, подтверждающие их освобождение»‎. Но сами указы закрыты из-за гостайны.

В своем Telegram-канале Ева Меркачева опубликовала комментарий кандидата юридических наук Марины Силкиной. Она предположила в беседе с «МК»‎, что к гостайне относятся сведения и в военной области, а значит, возможно, и указы о помиловании.

«Таким образом, указы президента о помиловании осужденных, принимавших участие в СВО, сведения в которых признаны составляющими государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, позволяющие идентифицировать личность участников, могут быть отнесены к категории военной области. Думаю, что закрытые указы о каких-то помилованиях на самом деле могли быть и раньше, до СВО. Просто мы о них ничего не знаем»‎, — говорит Силкина.