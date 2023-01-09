Якутский активист Айхал Аммосов уехал в Казахстан

Антивоенный активист из Якутска Айхал Аммосов сообщил «7*7»‎, что уехал из России в Казахстан. В середине декабря у него должно было состояться рассмотрение уголовного дела о «дискредитации армии»‎, но он пропустил два заседания. «Фонд свободная Якутия»‎ опубликовал письмо активиста: в нем он говорил, что его могут убить.

Аммосов уехал из России в декабре, за четыре дня до первого заседания суда. Он рассказал, что не мог выйти на связь — у него была подписка о невыезде, а путь был долгим.

«Очень многое случилось со мной за этот прошедший месяц, хоть книгу пиши, хоть фильмы снимай, в какой-то момент моя жизнь стала похожа на шпионский детектив. Я устал молчать и скоро все вам расскажу»‎, — написал Айхал в соцсетях.

Письмо о том, что за ним следят, а его исчезновение может означать убийство, Айхал написал задолго до отъезда. Активист утверждает, что ему много раз угрожали убийством и тюрьмой, в том числе на допросах.

Аммосов в самого начала выступал против боев в Украине. Он провел несколько акций в Якутске, а поводом к уголовному делу стал баннер с «Yakutian punk against war»‎, размещенный на крыше бассейна в Якутске.

Фото Айхала Аммосова