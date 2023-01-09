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ТАСС уточнил, что при крушении Ан-2 пострадали десять человек. Один из двух погибших — пилот. Всего на борту находилось 12 человек.

Спасатели готовы к эвакуации пассажиров. Самолет в 10 км от поселка Каратайка, сотрудники МЧС направились к месту крушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

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ТАСС сообщил, что в Ненецком автономном округе упал пассажирский самолет Ан-2. Чуть позже в агентстве уточнили, что борт «совершил жесткую посадку»‎. По предварительным данным, погибли два человека.

Самолет летел из Учкара в Нариман. Всего на борту находилось 12 человек, в том числе два члена экипажа. Один из пассажиров дозвонился до экстренных служб. Причиной катастрофы называют обледенение.